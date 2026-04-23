Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) на своєму YouTube-каналі опублікував відео з тренувального табору перед боєм проти кікбоксера Ріко Верховена.

У відеоролику українець під керівництвом тренера Якуба Чицького виконує силові вправи з тренувальними санами, працюючи над витривалістю та вибуховою силою.

Поєдинок відбудеться 24 травня в єгипетській Гізі.

Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед поєдинком у Єгипті.