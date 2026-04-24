Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі заявив, що вважає найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії володаря титулу WBO в першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 KO).

Цитує Бредлі boxingnewsonline.ne.

«Шакур Стівенсон – найкращий боєць у світі. У нього немає таких досягнень, як у Олександра Усика в плані абсолютного чемпіонства та іншого л*йна. Він не зробив усе те л*йна, що зробив Наоя Іноуе в легших вагових категоріях.

Ні, Шакур нічого цього не зробив, але він чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях і найкращий боєць у світі. Він пропускає найменше ударів серед усіх бійців на планеті. Він найкращий боксер у світі, і крапка».