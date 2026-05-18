«Не думаю, хоча в боксі можливо все»: Хірн оцінив шанси на третій бій Усик — Джошуа
Промоутер пояснив, чому британські зірки марять реваншем
близько 2 годин тому
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який представляє інтереси колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), оцінив ймовірність третього поєдинку свого клієнта проти українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
В інтерв'ю порталу BoxingScene британський менеджер зазначив, що попри низькі шанси на організацію такого бою, дух суперництва змушує бійців прагнути реваншу:
Не думаю… Хоча в боксі можливо все. Упевнений, що частина Джошуа завжди мріятиме про трилогію. Хоча те ж саме стосується і Тайсона Ф'юрі, який також двічі програв Усику. Це зрозуміло. Дух суперництва. Вони завжди хотітимуть узяти реванш.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа двічі поступався Олександру Усику за очками — у вересні 2021-го та серпні 2022 року.
Нагадаємо, свій наступний поєдинок Олександр Усик має провести проти відомого кікбоксера Ріко Верховена. Бій запланований на 23 травня та повинен відбутися в Єгипті. Для цього протистояння вже представили спеціальний пояс, який отримає переможець.
