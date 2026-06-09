Володимир Кириченко

Український і польський боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (27-1, 17 КО) для Sport.ua прокоментував перемогу володаря титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Що скажеш про зупинку бою?

«Рано. Рання зупинка. Я згоден, можна говорити, що Олександр – справжній боксер, а Верховен – кікбоксер, який втомився. Але за правилами був гонг. Я послухав багато коментарів, у тому числі Пітера Ф’юрі. Він розповів, що говорив із рефері і той зізнався, що не чув гонгу.

Я сьогодні був у залі на тренуванні, до нас прийшов рефері, не пам’ятаю його прізвище, але він працював на боях Кроуфорда, на поєдинку Усик – Гассієв (мова, мабуть, про Селестіно Руїса – прим. Sport.ua). Я спитав у нього, як йому зупинка, той сказав, що суддя жорстко накосячив. Він сказав, що рефері справді міг не чути гонг, але він повинен був почути стукіт за 10 секунд до кінця раунду. Це завжди дуже гучно. Рання зупинка, ми не знаємо, що було у 12-му раунді».

Чув багато коментарів після бою від людей, яким не сподобалася критика на адресу Усика. Всі вони кажуть, що після 11-го раунду Усик все одно вийшов би вперед на картках суддів і в 12-му довів би справу до перемоги. Але мені здається, що це, в принципі, не нормально, коли ми говоримо про те, що триразовий абсолютний чемпіон світу перед фінальним раундом вийшов би вперед по очках у бою з кікбоксером, хіба ні? Тобі не здається, що Усика занурили у теплу ванну і не дають йому чути критику на свою адресу?

«Ти бачиш це як журналіст. А я бачу у його бік хейт. Суддя насправді погано зробив усім. Він погано зробив Верховену, але він підставив і Усика. Може Олександр би у 12-му раунді все віддав і взагалі оформив би дострокову перемогу. Мені здається, що Усика таки критикують, що він вже не такий недоторканний, як це було раніше.

Просто розумієш, раніше Олександр завжди був стороною В. Його списували перед першим боєм із Джошуа, перед першим боєм із Ф’юрі. Він зі своєю вірою в Бога, із важкими тренуваннями завжди виходив у ринг максимально зібраним. З Верховеном було так, що ставили питання, в якому раунді переможе, у першому чи шостому. Може правда не вистачало мотивації».

Раніше Агіт Кабаєл поставив Усику ультиматум щодо очного поєдинку.