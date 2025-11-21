Визначені півфіналісти Кубка Девіса – Іспанія без Алькараса та Італія без Сіннера крокують далі
Також до 1/2 фіналу вийшли Бельгія та Німеччина
близько 2 годин тому
Фото: Кубок Девіса
У Болоньї завершилися чвертьфінали Кубка Девіса. Боротьбу за титул продовжують Італія, Бельгія, Іспанія та Німеччина.
Кубок Девіса. Чвертьфінали
Франція – Бельгія 0:2
Італія – Австрія 2:0
Іспанія – Чехія 2:1
Аргентина – Німеччина 1:2
Півфінальні пари:
