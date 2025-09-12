Хірн: «Я покажу, що можу бути кращим за Дейну Вайта»
Промоутер готовий до конкуренції з головою UFC
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Відомий промоутер Едді Хірн зізнався, що захоплений появою очільника UFC Дейни Вайта у боксерській індустрії та готовий боротися з ним за лідерство у галузі. Слова наводить The Stomping Ground.
Мені цікаво змагатися з Дейною Вайтом, щоб довести, що я можу бути кращим промоутером у боксі. Я радий його приходу в цю сферу, але це не означає, що ми будемо конфліктувати. Конкуренція — це добре, але ніхто не прийде в бокс і не зруйнує індустрію. Такого просто не станеться.
