Костюк впевнено обіграла Голубич і вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2026
Українка здобула звитягу у двох сетах
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) подолала третій раунд Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. На ґрунтових кортах Парижа українка у двох сетах перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич (82 WTA).
Поєдинок тривав 1 годину та 32 хвилини. За цей час Костюк чотири рази подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала чотири з дев'яти зароблених брейк-пойнтів. Голубич не виконала жодного ейсу, зробила три подвійні помилки і реалізувала два з трьох брейк-пойнтів.
Roland Garros-2026. 1/16 фіналу
Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) – 6:4, 6:3
У 1/8 фіналу престижного турніру Костюк зіграє проти переможниці польського дербі між Магдою Лінетт (73 WTA) та Ігою Швьонтек (3 WTA).
Олійникова — про шнайдер: «Вона ставила лайки публікаціям російських пропагандистів».