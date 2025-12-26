«Хочеш бій за титул?»: Уоррен пропонує Джошуа битися з Вордлі
Промоутер заявив, що Ей Джей міг би вийти на бій проти його підопічних — Мозеса Ітауми або Фабіо Вордлі
близько 1 години тому
Промоутер Френк Воррен в інтерв’ю виданню The Stomping Ground назвав можливих суперників для наступного бою Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). За його словами, британець міг би одразу провести поєдинок із одним із його підопічних — Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) або Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Якщо він справді хоче битися, нехай зараз вийде проти Мозеса або Фабіо Вордлі. Зроби це завтра, підпиши контракт завтра. Якщо він скаже «так», то я приїду туди на Різдво і ми укладемо угоду. Звичайно, я це зроблю, чому б і ні? Хочеш бій за титул чемпіона світу? Сразься з Фабіо Вордлі.
