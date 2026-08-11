Пітер Ф’юрі, тренер нідерландського кікбоксера та боксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО) на YouTube-каналі Boxing King Media, поділився враженнями від телефонної розмови з колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Усик – християнин. Знаєш, що він сказав? Хороша людина бачить хороших людей. Тож було приємно з ним поговорити. Те, що вони перебувають у протилежному куті рингу, нічого для мене не означає. Я бажаю всім людям всього найкращого.

Я спортсмен, не зрозумій мене неправильно. Я роблю все можливе для своїх бійців. Але якщо мій боєць програє, то потрібно це прийняти. У мене немає жодної образи.

Я відчуваю величезну повагу до кожної людини, яка виходить на ринг. І річ у тому, що Усик – особлива людина. Він чудова людина, він чудовий представник цього виду спорту. Він сім’янин, має прекрасних дітей, дружину. Я оцінюю людину не лише за тим, якою вона є в ринзі, а й за тим, якою вона є поза ним. Саме тому я так сильно поважаю цього чоловіка.