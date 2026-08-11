«Нічого зайвого — лише робота»: Усик відновив тренування після короткої паузи
Команда українця показала повернення боксера до тренувального залу
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) повернувся до повноцінного тренувального процесу. Про це повідомила команда українського боксера, опублікувавши кадри із тренувального залу.
Чемпіон повертається до залу! Жодних перерв і виправдань — він знову там, де й має бути. Час готувати зброю та братися до роботи.
Усик: «Хочу допомагати українському спорту. Можливо, й як тренер».