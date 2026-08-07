Усик: «Зараз у нас є два варіанти продовження кар'єри»
Українець розповів, що його команда продовжує розгядати бій з Деонтеєм Вайлдером
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) має два варіанти продовження професійної кар’єри. Про це український боксер розповів у інтерв’ю виданню The Athletic.
За словами Усика, однією з можливих опцій є поєдинок проти колишнього чемпіона світу за версією WBC, американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО). Другий варіант українець вирішив залишити в таємниці.
Якщо команда Деонтея цього хоче, я це зроблю. Гроші, бізнес... Зараз у нас є два варіанти. Що для мене добре, на те ми й погодимося. Команда над цим працює.
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