«Хочу надрати тобі дупу»: 64-річний Ван Дамм шокував викликом Джейку Полу
Актор наполягає на особливому форматі — поєднанні боксу та К-1
близько 2 годин тому
Видатний актор Жан-Клод Ван Дамм офіційно кинув виклик американському боксеру-блогеру Джейку Полу. 64-річна зірка бойовиків записав відеозвернення, у якому заявив про готовність вийти в ринг.
Ван Дамм запропонував незвичний формат, що поєднує техніку К-1 та класичного боксу, але з певними обмеженнями:
Дозволено: Удари руками та ногами (хай-кіки, мідл-кіки).
Заборонено: Лоу-кіки (удари по ногах) та лікті.
Гей, Джейк Пол, давай зробимо це. Справжній поєдинок. Я звичайний хлопець, який просто хоче надрати тобі дупу.
