Денис Сєдашов

Мати американського боксера і відеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 KO) різко висловилася на адресу відомого промоутера Едді Хірна після поразки свого сина в бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Бій обговорювали в новому випуску подкасту IMPAULSIVE. Під час розмови брат Джейка, Логан Пол, запитав у матері, що вона відчувала, спостерігаючи за боєм сина проти Ей Джея.

Як мати, я теж відчуваю агресію. Мені хочеться вийти на ринг і, наприклад, ударити Едді Хірна. Мати Джейка Пола

На запитання, чому саме Хірна, вона відповіла прямо:

Тому що мені не подобається його самовдоволене обличчя. Мати Джейка Пола

