«Ніхто не торкнеться Усика…» Експерт – про бій Ітауми з українцем
Маккензі сумнівається, що Мозесу хочуть зруйнувати кар’єру
32 хвилини тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі поділився думками щодо потенційного поєдинку британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та абсолюта Олександра Усика (24-0, 15 KO). Експерта цитує vringe.com:
Його треба розвивати. Не можна кидати його до Усика. Ніхто не може наблизитися до Усика. Насправді не важливо, хто це буде з поточних супертяжів, ніхто не торкнеться Усика. Усі це знають. Якщо вони хочуть зруйнувати цього хлопця, то нехай ставлять його на бій з Усиком. Але вони цього не хочуть, бо за ним стоять розумні люди, розвивають його.
Нагадаємо, що WBO вимагає від Усика пройти медобстеження.