Денис Сєдашов

Мексиканська зірка боксу Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO), який готується до одного з найгучніших поєдинків у своїй кар’єрі, розповів про бійку зі шкільних часів, що стала переломним моментом у його житті. Повідомляє The Sun.

Ще підлітком майбутня легенда боксу отримав удар у обличчя від хулігана на футбольному полі. У відповідь Канело провів свій перший правий удар, після чого, за його словами, все змінилося назавжди.

Це було найважливіше й найзахопливіше. Саме тоді я зрозумів: хочу бути чемпіоном і присвятити цьому своє життя. Сауль Альварес