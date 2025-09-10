«Хотів бути чемпіоном». Альварес згадав, як почалася його історія у боксі
Мексиканець не доводить нічого іншим, а лише собі
33 хвилини тому
Мексиканська зірка боксу Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO), який готується до одного з найгучніших поєдинків у своїй кар’єрі, розповів про бійку зі шкільних часів, що стала переломним моментом у його житті. Повідомляє The Sun.
Ще підлітком майбутня легенда боксу отримав удар у обличчя від хулігана на футбольному полі. У відповідь Канело провів свій перший правий удар, після чого, за його словами, все змінилося назавжди.
Це було найважливіше й найзахопливіше. Саме тоді я зрозумів: хочу бути чемпіоном і присвятити цьому своє життя.
Прізвисько «Канело», в перекладі з іспанської означає «кориця», він отримав через руде волосся та веснянки, які часто ставали приводом для насмішок. Тоді він змушений був постійно захищатися, і, як каже боксер, за три десятиліття його характер не змінився.
Я не намагаюся комусь щось довести. Я прагну довести собі, що я найкращий.