Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для talkSPORT поділився думками щодо можливого поєдинку свого клієнта з хорватським боксером хевівейту Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Схоже, всі говорять саме про це – Мозес проти Філіпа Хрговича. Можете щось підтвердити або спростувати? Ми вже близькі до домовленості?

«Я б дуже хотів, щоб цей бій відбувся. Переговори тривають, і мені справді хочеться побачити цей поєдинок.

Це величезне випробування для Мозеса, справді серйозний тест. І, слухайте, цей бій буквально приречений бути видовищним, хіба ні? Якщо нам вдасться його організувати, це буде дуже захопливий поєдинок».

Нагадаємо, у ніч на 17 травня Хргович переміг британського боксера надважкої ваги Девіда Аллена. У третьому раунді кут британця викинув білий рушник.