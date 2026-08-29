Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (20-1, 15 КО) упевнений у своїй перемозі над британським проспектом Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

Цитує Хрговича Bad Left Hook.

«Я просто кажу вам факти. Я не граю в ігри. Я просто кажу, що думаю в цей момент. Як я вже сказав, я недостатньо розумний, щоб грати в ці психологічні ігри… Я думаю, що він дитина, він недостатньо зрілий. Я думаю, що я – чоловік, я у значно кращому віці, маю набагато більше досвіду, і це все.

Ніяких психологічних ігор… Дай Боже, я його переможу. Я розіб’ю цього хлопця в суботу, відправлю його назад до старшої школи».