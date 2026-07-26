«Це майбутнє»: Усик прокоментував бій між Ітаумою та Хрговичем
Поєдинок відбудеться 29 серпня
близько 4 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від протистояння між перспективним британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO) та хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО). Слова наводить DAZN.
Український боксер позитивно відзначив підхід 21-річного британця до кар'єри та його підготовку:
Це не те щоб супервеликий тест, але це тест.
Знаєте, Ітаума для мене – особливий хлопець, бо він дуже розслаблений перед боєм і після бою. Жодного трештоку, тільки тренування, тренування.
Ми чули, що його команда постійно працює над його розвитком. Це майбутнє, бо він молодий хлопець — 20 чи 21 рік.
Поєдинок Ітаума — Хргович відбудеться 29 серпня на арені O2 в Лондоні.
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