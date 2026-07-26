Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від протистояння між перспективним британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO) та хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО). Слова наводить DAZN.

Український боксер позитивно відзначив підхід 21-річного британця до кар'єри та його підготовку:

Це не те щоб супервеликий тест, але це тест.

Знаєте, Ітаума для мене – особливий хлопець, бо він дуже розслаблений перед боєм і після бою. Жодного трештоку, тільки тренування, тренування.

Ми чули, що його команда постійно працює над його розвитком. Це майбутнє, бо він молодий хлопець — 20 чи 21 рік.