«Ми самі вирішуватимемо»: Дюбуа висловився про третій бій проти Усика
Наразі Даніель зосереджений на поєдинку з Вордлі
близько 1 години тому
Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) поділився думками щодо можливого третього поєдинку проти чинного абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Наразі британець повністю сконцентрований на найближчому виклику. Слова наводить Fight Hub TV.
Нагадаємо, що 9 травня у Манчестері Дюбуа проведе бій проти свого співвітчизника Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Я не дивлюся далі бою з Вордлі. Це найбільший бій для мене. А потім ми вирішимо, з ким будемо битися далі. Ми вирішили, що ніхто не буде диктувати нам, що робити. Ми сядемо і вирішимо, але спочатку треба виграти цей бій.
Вордлі: «Усик — боєць покоління, програти йому не соромно».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04