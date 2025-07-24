Хто зможе зупинити Усика? Рой Джонс назвав головного претендента
Рой Джонс вважає, що це Джозеф Паркер
11 хвилин тому
Легендарний боксер Рой Джонс-молодший висловився про майбутнє Олександра Усика (24-0, 15 КО) після його чергової перемоги.
В інтерв’ю британським ЗМІ він поділився думкою щодо наступного суперника українця – Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) та оцінив шанси Усика.
Найкращий варіант для Усика зараз — бій проти Джозефа Паркера. Це справжній шанс для Паркера і його тренера Енді Лі. Джозеф — непростий суперник, він створить проблеми. Усик зазвичай краще боксує з великими хлопцями, а Паркер — не надто габаритний супертяж. А це означає, що він зможе нав’язати швидкісний бокс.
За словами ексчемпіона світу у п’яти вагових категоріях, Паркер наразі є найсерйознішим претендентом на титул:
Я не кажу, що Джозеф переможе Усика. Але саме в нього, як на мене, найбільше шансів серед усіх.
Нагадаємо, Олександр Усик нещодавно переміг Даніеля Дюбуа в реванші, зберігши звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.