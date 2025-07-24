«Потрібно щось нове, щоб перемогти Усика». Джонс – про фіаско Дюбуа
За словами легенди бокса, єдиним серйозним суперником для українця є Джозеф Паркер
42 хвилини тому
Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший поділився враженнями від реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, який відбувся минулого вікенду.
В інтерв’ю британським ЗМІ ексчемпіон світу у п’яти вагових категоріях висловив сумнів щодо шансів британця на перемогу.
Я ще до бою казав: якщо тебе зупиняють джебом — ти не переможеш. Усик у першому поєдинку просто прибрав його джебом. Як повірити, що він зможе повернутися і виграти, якщо нічого нового не продемонстрував? Він наніс свій найкращий удар, але цього замало.
Американець також оцінив потенційних суперників Усика, з якими українець міг би мати найсерйозніші проблеми:
Чесно кажучи, з усіх, кого ми знаємо, найкращі шанси мають лише декілька хлопців. Але, як на мене, найреальніший претендент на перемогу — Джозеф Паркер.
Нагадаємо, Олександр Усик у реванші впевнено переміг Даніеля Дюбуа, зберігши звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Усик нокаутував Дюбуа у реванші та знову став абсолютним чемпіоном — відео.
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