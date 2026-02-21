Олімпійський чемпіон Хижняк дебютує в профі-боксі
Боксер вийде у ринг 21 березня
близько 2 годин тому
Олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк 21 березня дебютує в професійному боксі.
Поєдинок відбудеться в рамках дебютного вечора боксу від Usyk-17 Promotions після відновлення роботи компанії у Києві.
У межах заходу свої титули захищатиме Даніель Лапін, а також, за інформацією LuckyPunch, на ринг вийдуть Юрій Захарєєв.
Ф’юрі відповів, чи вірить у мегафайт з Джошуа.
Поділитись