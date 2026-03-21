Хижняк із яскравого нокауту розпочав професійну кар'єру в боксі
близько 2 годин тому
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) успішно дебютував у професійному боксі.
Українець, який виступає у напівважкій вазі, здобув дострокову перемогу над колумбійцем Вільмером Бароном (8-14-1, 6 КО). Вже в першому раунді суперник двічі опинився в нокдауні, і після другого падіння не зміг продовжити бій.
Відео Суспільне Спорт
Поєдинок відбувся в межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Поділитись