Дубль Велбека приніс Брайтону перемогу над Ліверпулем
У складі мерсисайдців гол забив Керкез
Ліверпуль зазнав виїзної поразки від Брайтона у матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги.
Початок зустрічі виявився невдалим для гостей — травму отримав Юго Екітіке, а згодом Денні Велбек вивів господарів вперед. Ще до перерви Мілош Керкез відновив паритет, проте у другому таймі Велбек оформив дубль, встановивши остаточний рахунок.
АПЛ. 31-й тур
Голи: Велбек, 14, 56 – Керкез, 30
Після цієї поразки Ліверпуль залишається на п’ятому місці в АПЛ із 49 очкам, а Брайтон — восьмий з 43-ма балами.
