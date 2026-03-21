Макогоненко з перемоги розпочала професійну кар'єру в боксі
Кіра здобула звитягу одноголосним рішенням суддів
12 хвилин тому
Українська боксерка легкої ваги Кіра Макогоненко (1-0, 0 КО) успішно дебютувала на професійному рингу. У своєму першому поєдинку вона здобула перемогу над співвітчизницею Поліною Довгінкою (0-2, 0 КО).
Бій тривав усі заплановані чотири раунди. За їх підсумками судді одностайно віддали перемогу Макогоненко. Поєдинок відбувся в межах вечора боксу Rising Stars від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions.
