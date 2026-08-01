Хижняк — про перемогу Джошуа: «Радий, що він зміг повернутися й знову перемагати»
Українець розповів про своє ставлення до ексчемпіона світу
Володар золота та срібла Олімпійських ігор Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) в інтервʼю пресслужбі Федерації боксу України поділився враженнями від поєдинку між британцем Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).
Український боксер зізнався, що особисто вболівав за колишнього чемпіона світу та відзначив його людські якості.
Ентоні Джошуа вкотре підтвердив свій високий рівень. Я щиро вітав його з перемогою, адже вболівав саме за нього. Останні роки були для нього непростими, тому дуже радий, що він зміг повернутися й знову перемагати. Після бою він приділив увагу всім. Було видно, наскільки важливою для нього була ця перемога. Арена була повністю заповнена під час його поєдинку. Так, можливо, початок склався не зовсім так, як планувала його команда, але найголовніше — він переміг і був по-справжньому щасливий. Ентоні — людина, яка, незважаючи на свій статус, залишається відкритою і щирою. Саме за це я його дуже поважаю.
Голуб вперше прокоментував перемогу Джошуа над Пренгою.