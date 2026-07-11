Беленюк провів битву поглядів із 52-річним бійцем з Ізраїлю перед боєм у Києві
Українець зустрінеться Хаїмом Гозалі
30 хвилин томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк та 52-річний ізраїльський боєць Хаїм Гозалі (15-6) провели офіційну битву поглядів напередодні поєдинку в Києві.
Бій за правилами змішаних єдиноборств відбудеться у Палаці спорту на шоу промоушена Arena. Для Беленюка це перший поєдинок у ММА.
Борцівську кар’єру він завершив у серпні 2024 року після завоювання бронзової медалі на Олімпіаді в Парижі.
Беленюк та Насібов дебютують в ММА на шоу у Києві.
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