Хижняк, Захарєєв і Жасан не візьмуть участь в чемпіонаті України-2026
Турнір стане відбірковим на Євро
близько 2 годин томуПідписатися в
Олександр Хижняк / Фото - Facebook
Члени національної збірної з боксу Олександр Хижняк, Данило Жасан та Юрій Захарєєв не виступлять на чемпіонаті України-2026.
Турнір пройде з 22 по 28 червня в Рівненській області.
Національна першість стане відбірковим змаганням до чемпіонату Європи.
Зазаначимо, що Євро відбудеться у вересні в Болгарії.
Нагадаємо, у травні збірна України з боксу завоювала 10 нагород на турнірі в Сербії. Хижняк вперше став чемпіоном міжнародних змагань після Олімпіади-2024.