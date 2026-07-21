Хижняк прибув до Саудівскої Аравії, де відбудеться його бій на шоу Джошуа – Пренга
Вечір боксу відбудеться 25 липня
близько 2 годин томуПідписатися в
Олександр Хижняк / Фото - Instagram
Олімпійський чемпіон-2024 з боксу Олександр Хижняк прибув до Саудівскої Аравії, де відбудеться його поєдинок проти французького напівважковаговика Ленні Патрача (8-0-1, 5 КО).
Він пройде в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО) з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
Вечір боксу відбудеться 25 липня.
Для Хижняка це буде другий бій у професійному боксі. У березні він нокаутував у першому раунді колумбійського боксера Вільмера Барона (8-14-1, 6 КО) на вечорі боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions.
Ломаченко, Кличко, Усик: Хижняк зібрав свого «ідеального боксера»