Хижняк вперше після Олімпіади-2024 провів бій на аматорському рингу
Титулований українець з перемоги розпочав виступ на турнірі у Сербії
близько 4 годин тому
Олімпійський чемпіон Парижа-2024 з боксу Олександр Хижняк повернувся до виступів у складі національної збірної України.
Хижняк вдало стартував на міжнародному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії.
Українець переміг представника Туреччини Емре Парлака технічним нокаутом у третьому раунді.
Бій пройшов у ваговій категорії до 80 кг.
Для Хижняка цей перший турнір в аматорському боксі після Олімпіади-2024.
Нагадаємо, у квітні Олександр дебютував у професіоналах, здобувши перемогу над колумбійським боксером Вільмером Бароном.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Матеріали по темі
«Нам цікаво і ми готові». Олександр Хижняк розповів про амбіції на професійному ринзі
близько 2 місяців тому