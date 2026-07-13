Французький боксер напівважкої ваги Ленні Патрач (8-0-1, 5 КО) в коментарі LuckyPunch поділився емоціями від майбутнього поєдинку проти олімпійського чемпіона Олександра Хижняка (1-0, 1 КО). Нагадаємо, бій відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії.

Француз відзначив видатні досягнення українця в аматорах та оцінив його перспективи на професійному рингу.

На нас вийшов менеджер Алекс Кузнецов на початку червня, і ми одразу погодилися адже я знав Олександра Хижняка завдяки його видатній аматорській кар’єрі. Для мене велика честь мати можливість зустрітися в ринзі з таким боксером.

Його перехід з аматорського боксу в професійний, на мою думку, відбувається цілком природно, адже він має агресивний стиль боксу, який допоможе йому в професіоналах.

Для мене цей бій це здійснення мрії. Можливість виступити на такому великому вечорі боксу проти такого суперника, як Хижняк. Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Боксувати на вечорі боксу, де виступає Ентоні Джошуа це чудова можливість заявити про себе та привернути до себе увагу.