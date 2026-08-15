Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (25-0, 16 КО), прокоментував перший титульний поєдинок олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка (2-0, 2 КО) у професіоналах.

Цитує Лапіна sportnews.24tv.ua.

«Палаціо – досвідчений суперник, і саме такі бої потрібні Хижняку на цьому етапі кар’єри. Третій професійний поєдинок і вже можливість здобути титул WBA Gold International – це показник того, наскільки швидко Олександр рухається вперед.

Наше завдання – крок за кроком вести його до найбільших боїв і титулів у професійному боксі».