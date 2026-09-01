Володимир Кириченко

У ніч із 31 серпня на 1 вересня стали відомі суперниці по другому колу українок Еліни Світоліної (WTA, 9) і Марти Костюк (WTA, 11) на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Перша ракетка України зіграє проти австралійки Маї Джойнт (WTA, 72). Вона з рахунком 3:6, 6:2, 6:2 перемогла нейтральну росіянку Людмилу Самсонову (WTA, 47).

Марті ж протистоятиме господарка турніру Слоун Стівенс (WTA, 209). Переможниця US Open-2017 виявилася сильнішою за представницю Данії Клару Таусон (WTA, 38) – 6:4, 6:1.

Світоліна і Джойнт раніше не зустрічалися.

Костюк у єдиному очному поєдинку, який відбувся два тижні тому, переграла американку у двох сетах на турнірі в Цинциннаті.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна не здобула жодної перемоги в основі мейджорів за сезон-2026.