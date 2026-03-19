«Нам цікаво і ми готові». Олександр Хижняк розповів про амбіції на професійному ринзі
Боксер дебютує на профі ринзі 21 березня
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк розповів про свої очікування від переходу в професійний бокс. Титулований українець підтвердив намір не лише завоювати чемпіонські пояси серед професіоналів, а й виступити на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Навіть слова «професійний ринг» — це вже щось нове. Він справді відрізняється: і психологічно, і таймінг інший, дистанція. Поки я не розумію, яким він буде. Ставлюся до цього професійно, як до роботи. Вже не раз розмовляв і з Усиком, і з його командою. Напевно, ми зрозуміємо це, коли почнемо це робити.
Потрібен час, потрібні поєдинки. І нове — це поєднувати олімпійський бокс із професійним. Якщо це й робили, це було складно — перемагати на високому рингу та набувати професійних титулів. Нам цікаво, ми хочемо і готові до цього.
Нагадаємо, Хижняк дебютує на профі ринзі 21 березня у Києві.
