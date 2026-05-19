Збірна України з боксу завоювала 10 нагород на турнірі в Сербії
Єдине золото для команди виграв Хижняк
близько 3 годин тому
Олександр Хижняк / Фото - Facebook
Збірна України з боксу здобула 10 медалей на міжнародному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії.
Золото завоював олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Для нього це був перший турнір в аматорському боксі після Олімпіади-2024.
Срібними призерами стали Євгенія Бондаренко (75 кг), Максим Зименко (55 кг), Данило Жасан (85 кг), Василь Ткачук (+90 кг).
Бронзу завоювали Соломія Линів (48 кг), Анастасія Таран (70 кг), Єлизавета Безверхня (80 кг), Владислав Чинюк (75 кг), Богдан Толмачов (90 кг).
Турнір пройшов у Белграді (Сербія).
Нагадаємо, у квітні Хижняк дебютував у професіоналах, здобувши перемогу над колумбійським боксером Вільмером Бароном.