«Клоунське шоу Пола розвалиться». Карл Фроч про можливий бій із ютубером
Ексчемпіон світу висміяв відеоблогера
43 хвилини тому
Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч заявив, що не очікує пропозиції стати заміною Джервонти Девісу (30-0-1, 28 КО) в поєдинку проти Джейка Пола (12-1, 7 КО), запланованому на листопад.
У своєму відео на YouTube Фроч пояснив, що команда Пола не ризикне звертатися до нього, адже знає, чим це може завершитися.
Вони не зв’яжуться зі мною — розуміють, що це навіть не буде повноцінний раунд. Один раунд у 10-унцових рукавичках — і для Джейка Пола все скінчиться. Усе його клоунське шоу розвалиться.
Фроч також додав, що перебуває у чудовій фізичній формі:
Я виклав у Instagram фото, де видно, що я в хорошій формі. Б’ю грушу пів години й почуваюся відмінно. Якби Пол вийшов проти мене навіть за 12 днів до бою — це був би повний провал для нього.
