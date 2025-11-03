Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч заявив, що не очікує пропозиції стати заміною Джервонти Девісу (30-0-1, 28 КО) в поєдинку проти Джейка Пола (12-1, 7 КО), запланованому на листопад.

У своєму відео на YouTube Фроч пояснив, що команда Пола не ризикне звертатися до нього, адже знає, чим це може завершитися.

Вони не зв’яжуться зі мною — розуміють, що це навіть не буде повноцінний раунд. Один раунд у 10-унцових рукавичках — і для Джейка Пола все скінчиться. Усе його клоунське шоу розвалиться. Карл Фроч

Фроч також додав, що перебуває у чудовій фізичній формі:

Я виклав у Instagram фото, де видно, що я в хорошій формі. Б’ю грушу пів години й почуваюся відмінно. Якби Пол вийшов проти мене навіть за 12 днів до бою — це був би повний провал для нього. Карл Фроч

