Кличко: «Зла путінська росія не може насититися смертю та руйнуваннями в Україні і Києві»
Легенда боксу – про атаки окупантів на нашу країну
близько 1 години тому
Володимир Кличко / Фото - badlefthook.com
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Володимир Кличко прокоментував обстріл Києва російськими терористами.
«Сьогоднішнього ранку, як і багато разів до цього, зла путінська росія не може насититися смертю та руйнуваннями в Україні і Києві».
Вчора вночі росія завдала комбінованого удару по Києву, запустивши 8 ракет і понад 300 дронів. Наразі відомо про 6 загиблих.
Раніше братів Кличків побачили на протесті в Києві.
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