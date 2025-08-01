Колишній чемпіон світу розчарований Дюбуа у реванші з Усиком
Фроч натякнув, що Даніель здався
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Ексчемпіон світу Карл Фроч поділився баченням другого поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британця наводить sport.ua:
Я був розчарований, коли Дюбуа уперше впав, що в біса зробив цей хлопець? Це неправильно.
Не хочу казати, що Даніель здався, але той перший удар не був таким, який має тебе повалити. Дюбуа відвернувся і сам вирішив лягти, я одразу подумав: «Чому цей хлопець вже на підлозі?»
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Дюбуа.