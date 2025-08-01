Ексчемпіон світу Карл Фроч поділився баченням другого поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британця наводить sport.ua:

Я був розчарований, коли Дюбуа уперше впав, що в біса зробив цей хлопець? Це неправильно.

Не хочу казати, що Даніель здався, але той перший удар не був таким, який має тебе повалити. Дюбуа відвернувся і сам вирішив лягти, я одразу подумав: «Чому цей хлопець вже на підлозі?»