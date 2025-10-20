Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі дав однозначний прогноз на бій Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Слова експерта наводить fightnews.info:

Мені знадобився один раунд, щоб розібрати бій Вордлі та Паркера. Вордлі опиниться в нокауті. Цей бій максимум триватиме 4-5 раундів, бо Паркер нокаутує його ударом справа. Можливо, це буде одиночний удар, який настане після комбінацій.

Вордлі нахиляється назад. Тож він відкидає майже всю масу на задню ногу. Це означає, що Вордлі може вибухнути, коли йде вперед – це чудово. Але коли треба захищатися, він виглядає застряглим у болоті. Вордлі не може відштовхнутись передньою ногою, щоб піти з дороги. Паркер зловить його або ударом назустріч, або коли він стоятиме прямо.