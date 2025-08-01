Колишній чемпіон світу заявив, що хотів би провести бій з Віталієм Кличком
Британець боксував з молодшим братом мера Києва
близько 1 години тому
Девід Хей / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у суперважкому дивізіоні Девід Хей на YouTube-каналі Карла Фроча розповів, з ким з боксерів усіх епох він хотів би провести поєдинок.
«Я завжди хотів бою з Віталієм Кличком.
Я бився з Володимиром, і він був більш обережним, захисним боксером. А от Віталій виходив битися – він би дав мені шанси, бо намагався б мене потрясти, у той час, як Володимир хотів просто перемогти за очками. Це бій, який я завжди хотів».
Нагадаємо, у липні 2011 року Володимир Кличко переміг Хея одноголосним рішенням суддів.
Раніше Леннокс Льюїс пояснив, чому не провів реванш із Віталієм Кличком.