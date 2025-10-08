Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) прокоментував розмови про його можливі бої проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) і Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) у разі перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим (20-2, 19 KO).

Цитує Аллена boxingscene.com.

«Я навіть не можу думати про Вайлдера. Махмудов мене насправді лякає. Гадаю, я боксував з кращими бійцями. Гадаю, [Луїс] Ортіс був кращим. Гадаю, [Тоні] Йока, з яким я боксував, був кращим. Девід Прайс був кращим боксером. Люди постійно кажуть мені: «Махмудов впаде, коли ти вдариш його в корпус».

[Агіт] Кабаєл, б***ь, вдарив його приблизно 60 разів у корпус. Всі ніби кажуть: «Один з тих ударів, і все скінчиться». Я боюся суботи, боюся її. Я навіть не можу думати про Вайлдера. Я боюся цього. Я до всирачки боюся. Сподіваюся, він не такий вже й великий. Я дивлюся на це зі сторони. Мені буде складно. Але ми знаємо, як його перемогти».