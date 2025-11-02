Красюк: «Якби Усик обрав Top Rank, про нього сьогодні б не говорили»
Промоутер вважає вибір K2 Promotions ключовим у становленні чемпіона
25 хвилин тому
Промоутер Олександр Красюк припустив, що кар’єра Олександра Усика (24-0, 15 KO) могла б піти зовсім іншим шляхом, якби після Олімпіади-2012 він підписав контракт не з K2 Promotions, а з американською компанією Top Rank. Слова наводить Okey Eva.
Усик на початку своєї професійної карʼєри вибрав K2 Promotions. Але якби він підписав контракт з промоутерською компанією Боба Арума – Top Rank, то ми б зараз про нього не розмовляли.
