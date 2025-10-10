Майк Тайсон пояснив, чому ніколи не виступав у UFC
Вся справа у грошах
19 хвилин тому
Фото: Instagram
Легенда хевівейту Майк Тайсон пояснив, чому вболівальники ніколи не бачили в октагоні у рамках турнірів UFC. Американця цитує vringe.com:
Слухай сюди. Якщо взяти сумарно п'ятірку найбільш високооплачуваних бійців UFC, це все одно не буде відповідати моїм гонорарам. Ось і все. Я хочу бути найбільшим бійцем. Хочу здобувати найбільші гонорари. Я хочу всю цю тему. Коли б'ється Майк Тайсон, тоді він затьмарює все інше.
Нагадаємо, що «Залізний Майк» у 2026 році має побитися з Флойдом Мейвезером, але точної дати наразі немає.
