Колишній тренер Майка Тайсона: «Усик – у числі найвеличніших надважковаговиків усіх часів»
Атлас вважає, що варто подивитися правді в очі
9 хвилин тому
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Відомий американський тренер Тедді Атлас оцінив досягнення Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова спеціаліста наводить vringe.com:
Він досяг всього. Він – один із великих. Він – один із найвеличніших. Так, зараз він прямо там – у числі найвеличніших надважковаговиків усіх часів. Ніколи не думав, що це скажу. Але це має бути сказано, якщо вам важливо говорити правду.
Нагадаємо, що WBO зобов’язала Усика провести захист титулу.