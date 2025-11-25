Роберт Гарсія — про бій Джейка Пола з Джошуа: «За 50 мільйонів я б зробив те саме»
Колишній наставник Джошуа підкреслив, що 28-річний відеоблогер пішов на ризик
близько 5 годин тому
Колишній тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Роберт Гарсія поділився думками про скандальний поєдинок Ей Джея проти Джейка Пола (12-1, 7 КО).
В інтерв’ю журналу The Ring Гарсія визнав, що хоч він і вважає Пола «божевільним» через те, що той вийшов на ринг з Джошуа, він не звинувачує 28-річного боксера за те, що той наважився на поєдинок за великі гроші.
Я ніколи не вважав Джейка Пола достатньо божевільним, але Джейк Пол справді божевільний. Він приймає ці виклики, але, послухайте, він знає, що заробить купу грошей. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, скільки він заробить, але думаю, як мінімум 50 мільйонів доларів, зрозуміло?
Поєдинок заплановний на 19 грудня.
