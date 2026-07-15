Британський суперважковаговик Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився думками щодо можливого другого поєдинку між українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Слова наводить Fight News.

Чісора переконаний, що у першому протистоянні Усик не підійшов до підготовки на сто відсотків. Проте у разі проведення реваншу британський ветеран прогнозує дострокову перемогу українця в першій половині бою.

Усик його поб’є. Ви можете сказати, що тіло Олександра в цьому поєдинку було не в порядку. Він не готувався до цього бою належним чином. Усик тренувався, але не особливо концентрувався на цьому поєдинку. Але коли він фокусується на чомусь, Усик дуже впевнено перемагає суперників.

Якщо реванш відбудеться, то я не думаю, що він триватиме усі 12 раундів. Я вважаю, що він триватиме шість-вісім раундів і закінчиться перемогою Олександра.