Денис Сєдашов

Легенда надважкої ваги Майк Тайсон заявив, що шкодує про своє рішення піти зі спорту замість того, щоб продовжити професійну кар’єру.

У недавньому інтерв’ю Hardrock Bet Тайсон зізнався, що справжнім його жалем стало завершення кар’єри після поразки від Кевіна МакБрайда — бою, у якому він сам здався.

Я сказав собі: краще б я не здавався. Тож просто продовжуй тренуватися і боротися зараз, бо ти захочеш робити це навіть у 40 років. Якщо зупинишся сьогодні, то у 40 скажеш: «Шкода, що я не можу…». Краще б я не припиняв боротьбу. Продовжуй боротися, поки можеш. Майк Тайсон

«Нічого не триває вічно». Тайсон готується до бою з Мейвезером і ділиться життєвим уроком.