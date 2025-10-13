«Нічого не триває вічно». Тайсон готується до бою з Мейвезером і ділиться життєвим уроком
Поєдинок може відбутися у 2026 році
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон в інтерв’ю People поділився своїми висновками після поразки від блогера та боксера Джейка Пола.
Наразі 59-річна легенда готується до нового показового бою проти Флойда Мейвезера, який може відбутися навесні 2026 року.
Потрібно просто насолоджуватися моментом. Він швидко минає, тому слід цінувати те, що маєш зараз. Нічого не триває вічно. Я готуюся й з нетерпінням чекаю, що буде далі. Це чудова можливість, і я хочу використати її максимально.
Нагадаємо, Флойд Мейвезер-молодший востаннє виходив у ринг у серпні 2024 року — його виставковий поєдинок проти Джона Готті III тривав усі вісім раундів і завершився без визначення переможця.
Тайсон оцінив силу удару Пола перед його боєм із Джервонтой Девісом.
