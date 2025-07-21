Володимир Кириченко

Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО), для Boxing King Media поділився думками про майбутнє свого експідопічного.

«Якби я давав йому поради щодо кар'єри, то я б не радив йому навіть брати цей бій. Я чесний, я завжди кажу правду. Тому що в цьому бою він ризикував усім, але отримав не так багато.

Йшлося про спадщину, славу, популярність, велич, яку він здобув. Зараз для мене саме час жити, коли ти на піку, і справа не в тому, що він старий. Справа не в тому, що він не сконцентрований. Так, він насолоджується боксом. Він залишить бокс і, ймовірно, займатиметься ним все життя. Але це лише моя думка. Я не нав'язую її. Краще піти на годину раніше, ніж спізнитись на 2 хвилини».

Це гарний вислів, але він сказав, що хоче ще один бій. Ми бачили, як Тайсон Ф'юрі випустив купу відео. Він тренується двічі на день, тричі на день. Він каже, що він єдиний, хто може вивести кролика з гри. Кого б ви обрали, якби йому довелося провести ще один бій?

«Залежить від завдання, яке ви хочете виконати. Якщо він хоче заробити гроші, то, мабуть, Джейк Пол – найкращий варіант. Без ризику, велика аудиторія, величезні цифри.

Якщо ж йдеться про те, щоб довести щось комусь або собі, зробити це тричі, то, мабуть, Тайсон Ф'юрі. Але я не дуже вірю в глибині душі, що цей бій відбудеться».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця