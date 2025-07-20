Френк Воррен, промоутер британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), поділився думками про поразку свого клієнта від триразового абсолютного чемпіона українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Воррена DAZN.

«Олександр Усик – легенда нашого часу. Неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелюха перед ним сьогодні.

Даніель був готовий до цього бою, важко тренувався. Жодних скарг, жодних виправдань – сьогодні переміг сильніший. Видатний чемпіон.

WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Джо Паркера».