Промоутер Дюбуа не став виправдовуватися після поразки британця у реванші з Усиком
Він назвав українця видатним чемпіоном
близько 13 годин тому
Френк Воррен, промоутер британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), поділився думками про поразку свого клієнта від триразового абсолютного чемпіона українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Цитує Воррена DAZN.
«Олександр Усик – легенда нашого часу. Неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелюха перед ним сьогодні.
Даніель був готовий до цього бою, важко тренувався. Жодних скарг, жодних виправдань – сьогодні переміг сильніший. Видатний чемпіон.
WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Джо Паркера».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця
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